Чем москвичи смогут заняться на крышах города?

От уличной суеты москвичи смогут спрятаться на крыше: сразу несколько архитектурных проектов, реализуемых в городе, предполагают использовать кровлю в качестве общественного пространства. На каких крышах сделают террасы, теннисные корты и площадки для йоги, а также где появится раздвигающаяся кровля и какому зданию вернут башенки – читайте в материале портала Москва 24.

Фото: пресс-служба ADG group/проект реконструкции кинотеатра "Ангара"

После кино на крышу

Зеленые смотровые площадки со скамейками, шезлонгами и местом для лекций появятся на крышах советских кинотеатров, закрытых на реконструкцию. Весной 2019 года на открытую крышу смогут подняться зрители кинотеатра "Ангара" на Чонгарском бульваре в Нагорном районе. Его откроют первым после перестройки. Об этом порталу Москва 24 сообщила пресс-секретарь компании ADG group Мария Бельницкая. Организация сейчас превращает 39 советских строений в районные центры культуры и досуга.

По ее словам, крыша "Ангары" станет летним местом отдыха: там поставят шезлонги и зонтики, столики и стулья, киоски с напитками и едой. Террасу украсят клумбы с сезонными цветами и кустарниками. С кровли будет открываться вид на пруд и сквер площади Вишневского.

"Здесь также будет площадка для проведения ярмарок, выставок, мастер-классов", – рассказала Мария Бельницкая, отметив, что подниматься на крышу все желающие смогут свободно.

Здание кинотеатра изменится кардинально. После реконструкции "Ангара" увеличится в четыре раза − с 2,9 тысячи квадратных метров до 12,5 тысячи "квадратов". Зданию добавят этажей: два подземных и три наземных. Застеклят двухэтажное фойе, а фасад покроют керамическими панелями. Вечером весь комплекс будет подсвечиваться.

Подземные этажи займут супермаркет, магазины и автостоянка на 57 машин, а также административные помещения. На перовом и втором этажах разместятся торговые галереи с магазинами, киосками и кафе, а на третьем – многозальный кинотеатр на 400 мест и фудхолл, из которого и будет сделан выход на крышу.

Фото: пресс-служба ADG group/ проектное решение обустройства крыш советских кинотеатров после реконструкции

Смотровую площадку сделают также на кровле кинотеатра "Будапешт" на севере Москвы в районе Бибирево, который сейчас перестраивают. Его реконструкцию планируют закончить к концу 2019 года. Возведенный в 1981 году, кинотеатр сменит темно-серые каменные фасады на стекло и молочно-белые глянцевые панели. Ему добавят третий этаж, который отведут под кинокомплекс с кинобаром. А на других этажах разместятся супермаркет с мини-пекарней, магазины, кафе, рестораны и фуд-корт. Здание оснастят эскалаторами и лифтами. С крыши "Будапешта" можно будет полюбоваться на Лианозовский питомник.

Помимо "Ангары" и "Будапешта", зеленые крыши сделают еще на 25 кинотеатрах. "Крыши районных центров станут новыми городскими общественными пространствами. В городе активно благоустраиваются парки и скверы, но по-прежнему мало эксплуатируемых террас на кровле, открытых для свободного посещения жителями. На наших крышах жители смогут на свежем воздухе заниматься спортом, встречаться с друзьями или просто наслаждаться видами на свой район", – пояснили в пресс-службе ADG group.

В ближайшие годы первоначальный облик изменят большинство бывших советских районных кинотеатров, кроме кинотеатра "Родина", которому полностью сохранят внешний вид.

Фото: пресс-служба ADG group/проект реставрации кинотеатра "Родина"

Этот кинотеатр – памятник культурного наследия регионального значения. Его построили в 1938 году в стиле конструктивизма. По планам архитекторов Якова Корнфельда и Виктора Калмыкова, на крыше собирались сделать кинозал под открытым небом. Однако от идеи отказались и открыли ресторан, просуществовавший до 1960-х годов. Здание, построенное 80 лет назад, бережно отреставрируют и откроют вход на крышу. Там планируют создать кафе с летним кинозалом.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, на месте бывших советских кинотеатров будут созданы центры со всей инфраструктурой для семейного отдыха: кинозалы, кафе, магазины. А большая их часть сможет предложить жителям необычное место отдыха на крыше.

"Уверен, что обновленные здания снова станут центрами притяжения горожан, как в советскую эпоху", – отметил Сергей Кузнецов.

Фото: stroi.mos.ru/проект трехэтажного паркинга на Ленинградском проспекте

Гараж с теннисом

На крыше трехэтажного паркинга на Ленинградском проспекте сделают теннисные корты, которые накроют утепленными тентами. Многоэтажный гараж построят на территории бывшей кондитерской фабрики "Большевик", вместо железнодорожных подъездных путей, демонтированных перед началом строительства. В здании площадью порядка шести тысяч квадратных метров будет не только стоянка для машин, но и спортивные залы, а также сауна.

"Гаражный комплекс на Ленинградском проспекте будет включать спортивную составляющую: теннисные корты на кровле, залы для игры в сквош и мини-футбол. В городе наметилась тенденция расширять функционал подобных сооружений", – сообщил ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

На первом и втором этажах гаража смогут разместиться суммарно 92 машины, включая транспорт маломобильных горожан. На третьем этаже сделают зону ресепшн, спортивные залы, а также зал для просмотра турниров и матчей, магазин спортивных товаров и сауну.

Йога под солнцем

На крышах домов Головинского района Москвы, которые построят на месте снесенных по программе реновации пятиэтажек, сделают общественные пространства для жильцов. От улицы кровлю отгородят высокими панелями. Концепцию крыш с террасами предлагают в архитектурного бюро Асадова, которое выиграло конкурс проектов реновации района.

"Благоустройство территории должно вестись как на уровне земли, так и на уровне крыш. Мы предлагаем сделать кровли полностью эксплуатируемыми, причем террасы смогут иметь как жители верхних, так и нижних этажей", – рассказал гендиректор архбюро Андрей Асадов.

На крышах жители новостроек смогут заниматься йогой, спортом, а также выращивать цветы, загорать или просто любоваться видами города. Кровли оградят композитными алюминиевыми панелями, покрытыми крупноразмерным керамогранитом. На первом и втором этажах домов планируется сделать общественные пространства: библиотеки, салоны красоты, кафе, спортивные клубы, поликлиники и детские сады.

По мнению авторов проекта, нежилые первые этажи создадут в районе новые рабочие места. Дворы освободят от машин – личный транспорт жильцов переместится в стилобатную часть зданий. А вместо парковки во дворах проложат пешеходные дорожки и сделают площадки для досуга жильцов всех возрастов. "Наша цель – создать полноценную среду для жизни, работы и отдыха", – подчеркнул Андрей Асадов.

Реновацию Головинского района архитекторы предлагают разделить на восемь этапов, чтобы не превращать весь район в тотальную стройплощадку. Все этапы переселения предлагается растянуть на 15 лет.

Фото: stroi.mos.ru/проект реконструкции дворца водных видов спорта в Лужниках

Московский загар

Дворец водных видов спорта в Лужниках, где идет реконструкция, накрыли крышей-трансформером. Ее будут раздвигать летом и сдвигать на зиму с помощью специального механизма. Изготовили кровлю из легкого и прочного материала – поликарбоната, который прослужит, по расчетам проектировщиков, как минимум полвека.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, модульная структура поликарбоната обладает превосходной несущей способностью, ударопрочностью и термическим сопротивлением. В холодную погоду крыша защитит от ветра и осадков, при этом пропустит солнечный свет и создаст эффект естественного освещения. Летом навес площадью семь тысяч квадратных метров сдвинут к краям, и посетители бассейна смогут даже позагорать под открытым небом.

Открыть обновленный дворец водных видов спорта, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, планируется в 2020 году.

В спорткомплексе разместятся четыре бассейна, аквапарк, фитнес-центры, СПА-салоны. Новое здание будет выше и в два раза вместительнее предыдущего, при этом сохранит внешние черты старого, построенного в 1956 году. Заново воссоздадут колоннаду стен, а барельефы 1950-х годов заменят на аналоги. Оригиналы выставят в зоне касс.

"Реплики панно на фасадах здания будут повторять исторические украшения: состязания в разных видах спорта, спортсмены с кубками и лавровыми венками, подтянутые девушки-комсомолки в купальниках, обнаженные фигуры в позах, напоминающих античные статуи. Таким образом, получился своего рода дизайн-код, отсылающий к его истории", – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Ежедневно дворец водных видов спорта смогут посещать десять тысяч человек. Причем пользоваться бассейнами будет удобно людям всех возрастов и разного уровня подготовки.

Фото: К.А. Фишер, Художественный сборник работ русских архитекторов, 1891 г./крыша театра "Парадиз" (театр им. Маяковского)

Терем на Большой Никитской

Театру Маяковского вернут историческую крышу с металлическими башенками и кружевами. Архитектурные элементы восстановят во время реконструкции театра. По словам руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева, площадь новой кровли составит 550 квадратных метров. Создать проект реставрации здания планируется в течение полугода, а приступят к работам в 2020 году.

Театр "Парадиз", как раньше называлось это здание, построили в 1886 году по проекту архитектора Константина Терского в псевдорусском стиле. В его декоративных формах воплотились мотивы каменной московской архитектуры XVII века. Высокая шатровая крыша с башенками придавала краснокирпичному зданию вид старинного терема.

"Театр приспособят для современного использования, при этом исторический облик объекта культурного наследия федерального значения сохранят", – сказал Андрей Бочкарев.

Сцену и зрительный зал оснастят новейшим театрально-технологическим оборудованием: установят новое освещение, электроакустику, звуковое оборудование, систему видеоотображения, механическое оборудование сцены. Кроме того, запланировано строительство двух новых объединенных корпусов. Трехэтажный возведут со стороны Малого Кисловского переулка и пятиэтажный – внутри двора.