Кинотеатр "Витязь" превратят в торгово-развлекательный комплекс

12 декабря, 14:09
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Советский кинотеатр "Витязь" возле метро "Беляево" реконструируют в многофункциональный центр. Проект нового здания согласовали в Москомархитектуре.
По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, в отремонтированном здании появятся кинокомплекс, торговые галереи, супермаркет и фудкорт, сообщает пресс-служба ведомства.
Площадь четырехэтажного центра составит более 16,5 тысячи квадратных метров. Первый этаж украсят витражным остеклением. А на керамических и алюминиевых фасадах появится подсветка.
Новый культурно-досуговый центр появится также на месте бывшего кинотеатра "Восход". Там разместятся кафе и магазины, выставочные пространства и детский образовательный центр. Концепцию облика здания разработало британское архитектурное бюро Аманды Ливит.
В общей сложности 39 построенных в советское время кинотеатров в столице превратятся в многофункциональные общественные районные центры. Около 30 проектов уже одобрены и будут реализованы в течение 2019 года.
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