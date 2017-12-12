Кинотеатр "Витязь" превратят в торгово-развлекательный комплекс

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Советский кинотеатр "Витязь" возле метро "Беляево" реконструируют в многофункциональный центр. Проект нового здания согласовали в Москомархитектуре.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, в отремонтированном здании появятся кинокомплекс, торговые галереи, супермаркет и фудкорт, сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь четырехэтажного центра составит более 16,5 тысячи квадратных метров. Первый этаж украсят витражным остеклением. А на керамических и алюминиевых фасадах появится подсветка.

Новый культурно-досуговый центр появится также на месте бывшего кинотеатра "Восход". Там разместятся кафе и магазины, выставочные пространства и детский образовательный центр. Концепцию облика здания разработало британское архитектурное бюро Аманды Ливит.

В общей сложности 39 построенных в советское время кинотеатров в столице превратятся в многофункциональные общественные районные центры. Около 30 проектов уже одобрены и будут реализованы в течение 2019 года.