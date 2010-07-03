Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

05:04

Райцентр построят на месте снесенного кинотеатра "Баку" в Москве

город строительство недвижимость кино

Фото: stroi.mos.ru

Новый районный центр появится на месте демонтированного здания кинотеатра "Баку" в районе Аэропорт на севере Москвы.

Как сообщили в пресс-службе компании ADG group, реализующей проект, снесенное здание не соответствовало современным требованиям безопасности.

"На его месте в начале 2021 года откроется новый четырехэтажный районный центр с кинотеатром и летней террасой на крыше", – рассказали в компании "Интерфаксу".

Отличительная особенность объекта – остекленный центральный фасад. На нем появится вывеска "Баку", которую восстановят с помощью технологии 3D-сканирования.

Функцию кинопроката обеспечит кинотеатр с пятью залами на 510 мест. Также в "Баку" откроется супермаркет "Лента" и фудхолл.

Кинотеатр, который был построен в 1974 году по проекту архитекторов И. Н. Волкова, Э. В. Смолиной и Л. Я. Фадеевой, снесли 4 ноября.

Здание на улице Усиевича было оформлено по мотивам традиционной азербайджанской архитектуры. В 2017 году "Баку" попал в городскую программу реконструкции 39 советских кинотеатров.

В Москве снесли кинотеатр "Баку"

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика