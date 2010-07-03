Райцентр построят на месте снесенного кинотеатра "Баку" в Москве

Фото: stroi.mos.ru

Новый районный центр появится на месте демонтированного здания кинотеатра "Баку" в районе Аэропорт на севере Москвы.

Как сообщили в пресс-службе компании ADG group, реализующей проект, снесенное здание не соответствовало современным требованиям безопасности.

"На его месте в начале 2021 года откроется новый четырехэтажный районный центр с кинотеатром и летней террасой на крыше", – рассказали в компании "Интерфаксу".

Отличительная особенность объекта – остекленный центральный фасад. На нем появится вывеска "Баку", которую восстановят с помощью технологии 3D-сканирования.

Функцию кинопроката обеспечит кинотеатр с пятью залами на 510 мест. Также в "Баку" откроется супермаркет "Лента" и фудхолл.

Кинотеатр, который был построен в 1974 году по проекту архитекторов И. Н. Волкова, Э. В. Смолиной и Л. Я. Фадеевой, снесли 4 ноября.

Здание на улице Усиевича было оформлено по мотивам традиционной азербайджанской архитектуры. В 2017 году "Баку" попал в городскую программу реконструкции 39 советских кинотеатров.