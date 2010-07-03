Кинотеатр "Слава" планируют отреставрировать в Москве

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Мосгорнаследие выдало разрешение на проведение противоаварийных работ в здании кинотеатра "Слава" на шоссе Энтузиастов, передает Агентство "Москва".

После их завершения планируется начать подготовку проекта реставрации объекта. Предполагается, что в здании организуют культурно-досуговое пространство.

В начале мая специалисты установят в здании леса, уберут мусор и накроют стены специальными крышкам", которые уберегут их от осадков, отметили в ведомстве.

Кинотеатр был построен в 1954-1958 годах по проекту архитекторов Ивана Жолтовского и Николая Сукояна. Много лет здание находилось в аварийном состоянии после нескольких пожаров.

Ранее сообщалось, что в 2019 году начнут работы по реконструкции кинотеатра "Художественный", который находится на Арбатской площади. Срок реставрации объекта продлили до конца 2020 года.