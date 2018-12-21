Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

21 декабря, 16:53

Кинотеатр "Художественный" начнут реставрировать в 2019 году

город строительство

21 декабря, 16:53

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Терещенко

В будущем году начнут работы по реконструкции кинотеатра "Художественный", который находится на Арбатской площади в столице, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

Как отмечается, собственник в скором времени определится с подрядчиком. Предполагается, что здание по-прежнему останется кинотеатром. Ранее сообщалось, что бизнесмен Александр Мамут намерен вложить в реконструкцию более 1 миллиарда рублей.

Срок реставрации кинотеатра "Художественный" продлили до конца 2020 года. Решение приняла Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) столицы.

Кинотеатр, расположенный на Арбатской площади, владение 14, строение 1, имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Его площадь составляет около 2,6 тысячи квадратных метров.

"Художественный" – один из трех кинотеатров в мире, который имеет столетнюю историю. Еще с 1896 года в здании с лепниной показывали синематограф. В качестве кинотеатра он открылся в 1909 году и носил название "Художественный электротеатр".

город строительство

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика