Кинотеатр "Художественный" начнут реставрировать в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Терещенко

В будущем году начнут работы по реконструкции кинотеатра "Художественный", который находится на Арбатской площади в столице, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

Как отмечается, собственник в скором времени определится с подрядчиком. Предполагается, что здание по-прежнему останется кинотеатром. Ранее сообщалось, что бизнесмен Александр Мамут намерен вложить в реконструкцию более 1 миллиарда рублей.

Срок реставрации кинотеатра "Художественный" продлили до конца 2020 года. Решение приняла Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) столицы.

Кинотеатр, расположенный на Арбатской площади, владение 14, строение 1, имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Его площадь составляет около 2,6 тысячи квадратных метров.

"Художественный" – один из трех кинотеатров в мире, который имеет столетнюю историю. Еще с 1896 года в здании с лепниной показывали синематограф. В качестве кинотеатра он открылся в 1909 году и носил название "Художественный электротеатр".