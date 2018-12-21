Кинотеатр "Художественный" начнут реставрировать в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Терещенко
В будущем году начнут работы по реконструкции кинотеатра "Художественный", который находится на Арбатской площади в столице, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.
Как отмечается, собственник в скором времени определится с подрядчиком. Предполагается, что здание по-прежнему останется кинотеатром. Ранее сообщалось, что бизнесмен Александр Мамут намерен вложить в реконструкцию более 1 миллиарда рублей.
Срок реставрации кинотеатра "Художественный" продлили до конца 2020 года. Решение приняла Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) столицы.
Кинотеатр, расположенный на Арбатской площади, владение 14, строение 1, имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Его площадь составляет около 2,6 тысячи квадратных метров.
"Художественный" – один из трех кинотеатров в мире, который имеет столетнюю историю. Еще с 1896 года в здании с лепниной показывали синематограф. В качестве кинотеатра он открылся в 1909 году и носил название "Художественный электротеатр".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.