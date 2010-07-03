Кинотеатр "Баку" снесли на севере Москвы

Здание кинотеатра "Баку" снесли в столичном районе Аэропорт. Работы по демонтажу начались на минувшей неделе, передает телеканал "Звезда".

Кинотеатр был построен в 1974 году по проекту архитекторов И. Н. Волкова, Э. В. Смолиной и Л. Я. Фадеевой. Здание на улице Усиевича было оформлено по мотивам традиционной азербайджанской архитектуры.

Первоначально в кинотеатре был один зал на 800 человек. Позже помещение было поделено на три зала по 600, 70 и 60 мест.

В 2017 году "Баку" попал в городскую программу реконструкции 39 советских кинотеатров. На их месте планируется построить районные многофункциональные центры.

Ранее Мосгорнаследие выдало разрешение на проведение противоаварийных работ в здании кинотеатра "Слава" на шоссе Энтузиастов. После их завершения планируется начать подготовку проекта реставрации объекта.