Кафе и выставочные залы появятся в кинотеатре "Баку"

Москомэкспертиза согласовала проект реконструкции кинотеатра "Баку" на севере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Уточняется, что кинотеатр, который планируют превратить в современный многофункциональный центр, расположен на улице Усачева, в столичном районе Аэропорт.

Как напомнил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, "Баку" возвели в 1974 году, он стал популярным местом досуга москвичей. Однако впоследствии его закрыли и теперь используют по назначению.

"После реконструкции в обновленном "Баку" появится современный пятизальный кинокомплекс", − цитирует сообщение пресс-службы комитета Агентство "Москва". "В каждом зале предусмотрены места для зрителей, которые передвигаются на кресле-коляске", − отметили в ведомстве.

Согласно проекту реконструкции, кинотеатр советских времен станет многофункциональным районным центром с ресторанами, зоной фудкорта и разнообразными магазинами, включая супермаркет. Помимо них, в "Баку" оборудуют залы для проведения выставок и организации мастер-классов. Там также появится детский досуговый центр.

"В скором времени "Баку" вернут его историческую функцию, он станет современным районным центром, в котором можно будет провести время всей семьей и где каждый найдет себе занятие по душе", − пояснила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

В столице реализуется масштабная программа реконструкции зданий кинотеатров. В общей сложности 39 советских кинотеатров превратятся в общественные центры, которые станут местом притяжения жителей районов. Новую сеть районных досуговых центров планируют открыть для посетителей до конца 2019 года.