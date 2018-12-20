Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:05

Московский кинобум: 11 проектов кинотеатров появилось в столице в 2018 году

город строительство кино

12:05

Поделиться в социальных сетях:

Фото: stroi.mos.ru

В 2018 году Москомархитектура согласовала 11 проектов кинотеатров. Об этом сообщается на портале Стройкомплекса.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, "среди одобренных в этом году концепций есть как реконструкция старых советских кинотеатров, так и строительство новых". Кузнецов подчеркнул, что благодаря строительству в районах многофункциональных культурных центров у местных жителей появятся новые возможности для досуга. Девять из 11 согласованных объектов – это проекты реконструкции кинотеатров советского времени, уточнил главный архитектор столицы. В их числе – кинотеатры "Прага", "Рассвет", "Баку", "Алмаз", а также "Волга", "Улан-Батор", "Киргизия", "София" и "Солнцево".

После реконструкции в обновленных советских кинотеатрах появятся кафе и рестораны, магазины и супермаркеты. Все районные кинотеатры облицуют керамическими панелями. Их будет объединять общая концепция архитектурных "кораблей". Как рассказали в Москомархитектуре, первые этажи кинотеатров получат сплошное остекление, а фасад над входом украсят витражные композиции.

Ведомство также согласовало проект культурно-досугового центра с кинотеатром рядом с ТРЦ "Гагаринский". С торговым центром кинотеатр соединит надземный переход. Новое здание будет шестиэтажным, а на его крыше расположится смотровая площадка. Особую выразительность фасаду, по словам специалистов, придадут вертикальные ламели, которые будут динамично изгибаться по всей длине.

Ранее сообщалось, что "Сбербанк" совместно с VR-студией Impulse Machine запустит сеть кинотеатров виртуальной реальности. Первые шесть кинотеатров с 72 персональными залами примут первых зрителей уже в декабре этого и начале 2019 года. Кинотеатры откроются в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах. Один из таких кинотеатров уже работает в Центре современного искусства "Марс" в Москве.

город строительство кино

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика