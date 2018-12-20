Московский кинобум: 11 проектов кинотеатров появилось в столице в 2018 году

В 2018 году Москомархитектура согласовала 11 проектов кинотеатров. Об этом сообщается на портале Стройкомплекса.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, "среди одобренных в этом году концепций есть как реконструкция старых советских кинотеатров, так и строительство новых". Кузнецов подчеркнул, что благодаря строительству в районах многофункциональных культурных центров у местных жителей появятся новые возможности для досуга. Девять из 11 согласованных объектов – это проекты реконструкции кинотеатров советского времени, уточнил главный архитектор столицы. В их числе – кинотеатры "Прага", "Рассвет", "Баку", "Алмаз", а также "Волга", "Улан-Батор", "Киргизия", "София" и "Солнцево".
После реконструкции в обновленных советских кинотеатрах появятся кафе и рестораны, магазины и супермаркеты. Все районные кинотеатры облицуют керамическими панелями. Их будет объединять общая концепция архитектурных "кораблей". Как рассказали в Москомархитектуре, первые этажи кинотеатров получат сплошное остекление, а фасад над входом украсят витражные композиции.
Ведомство также согласовало проект культурно-досугового центра с кинотеатром рядом с ТРЦ "Гагаринский". С торговым центром кинотеатр соединит надземный переход. Новое здание будет шестиэтажным, а на его крыше расположится смотровая площадка. Особую выразительность фасаду, по словам специалистов, придадут вертикальные ламели, которые будут динамично изгибаться по всей длине.
Ранее сообщалось, что "Сбербанк" совместно с VR-студией Impulse Machine запустит сеть кинотеатров виртуальной реальности. Первые шесть кинотеатров с 72 персональными залами примут первых зрителей уже в декабре этого и начале 2019 года. Кинотеатры откроются в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах. Один из таких кинотеатров уже работает в Центре современного искусства "Марс" в Москве.
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