Сеть кинотеатров виртуальной реальности появится в Москве

Программа лояльности "Спасибо от Сбербанка" запустит сеть кинотеатров виртуальной реальности вместе с VR-студией Impulse Machine. Об этом сообщается на сайте банка.
Первые шесть кинотеатров с 72 персональными залами откроются в декабре 2018 года и начале 2019 года. Они появятся в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны. При этом один из кинотеатров уже работает в столичном Центре современного искусства "Марс".
Оплатить билеты в кинозалах можно будет рублями или баллами "Спасибо", которые начисляются участникам бонусной программы Сбербанка.
Ранее стало известно, что в обновленных советских кинотеатрах появятся интерактивные салоны связи. Запуск первого такого салона, который, по сути, станет атмосферным центром, ориентированным на интересы местных жителей, запланирован на 2019 год.
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