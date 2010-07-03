Кинотеатр "Улан-Батор" откроют после реконструкции в конце 2020 года

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В Академическом районе началась реконструкция кинотеатра "Улан-Батор". Работы будут завершены в конце 2020 года, сообщили а пресс-службе ADG group Агентству "Москва". Кинотеатр был закрыт последние семь лет.

"Здание вошло в программу реконструкции ADG group, в результате которой устаревшие однозальные кинотеатры советской постройки возродятся в современном формате районных центров. После обновления в "Улан-Баторе" откроются новый трехзальный кинотеатр, досуговые секции, рестораны и магазины. Крыша здания станет открытой для посещения летней террасой. Открытие районного центра "Улан-Батор" запланировано на конец 2020 года", – сообщили в компании.

Кинотеатр был построен в 1959 году. Первое время он назывался "Ракета". Там проводились кинопоказы, концерты (за экраном были гримерки для артистов). В начале нулевых в кинотеатре стали открываться объекты мелкой торговли, проводились встречи клуба нумизматов. Кинотеатр закрылся в 2013 году.

После реконструкции там появятся три наземных и один подземный этаж. На первом этаже будут расположены магазин фермерских продуктов, аптека, отделение банка, магазин бытовых товаров и пекарня. На втором и третьем этажах появятся места для развлечений: трехзальный кинотеатр южнокорейской сети CJ CGV на 306 мест, места для занятий спортом, творческих мастер-классов, книжная гостиная и образовательный центр с развивающими программами для детей.

Отмечается, что "Улан-Батор" сохранит свое историческое название и винтажную вывеску. Оригинальную надпись отсканируют в 3D и воспроизведут в современных долговечных материалах.

Концепцию архитектурного проекта разработало британское архитектурное бюро Аманды Ливит, автора знаменитого Музея Виктории и Альберта в Лондоне. Российские проектировщики доработали идею.

Для маломобильных групп населения и родителей с колясками в здание будет организован беспрепятственный вход, а в залах оборудованы специальные места.

