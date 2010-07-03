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Москва 24

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Город

14:25

Число мест в школах ТиНАО за семь лет увеличилось на 70%

город строительство

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

За семь лет число мест в школах ТиНАО увеличилось на 70%, сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он уточнил, что их количество возросло с момента присоединения этих земель к Москве в июле 2012 года. Также за это время в два раза выросло число мест в детских садах Троицкого и Новомосковского округов.

Жидкин отметил, что в среднем каждый год в ТиНАО прибавляется по 10 социальных объектов. Всего построено около 70 зданий, в том числе 17 школ, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что в деревне Саларьево в ТиНАО построят детский сад на 220 мест. Площадь здания составит более 3,5 тысячи квадратных метров. Рядом со строением обустроят игровые площадки с теневыми навесами, физкультурную площадку для групповых игр.

В ближайшие три года в столичном регионе планируют возвести по меньшей мере 80 школ и детских садов. Строительство учебных объектов – одно из приоритетных направлений строительного комплекса.

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