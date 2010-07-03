Детский сад из разноцветных блоков построят в ТиНАО

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В деревне Саларьево в ТиНАО построят детский сад на 220 мест. Площадь здания составит более 3,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"Здание будет состоять из двух-трехэтажных блоков разных ярких цветов, соединенных друг с другом. При этом разделение по цвету снаружи будет совпадать с разделением по функции внутри", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Рядом со строением обустроят игровые площадки с теневыми навесами, физкультурную площадку для групповых игр.

Ранее сообщалось, что школу на 1900 мест в авангардном стиле построят в районе Левобереженый. Фасады облицуют матовым светло-серым керамическим кирпичом "Малевич" и темно-серым клинкерным кирпичом "Модельяни". Центральный фасад украсят витражи с архитектурным стеклом.

В конце августа в Зеленограде открылось необычное учебное заведение – школа и одновременно детский сад. Кабинеты там не похожи на стандартные. Парты размещены так, что дети сидят друг напротив друга – так проще учиться партнерству и взаимодействию, считают специалисты. Классы комбинированные – в одном помещении можно изучать анатомию, химию и биологию.

В ближайшие три года в столичном регионе планируют возвести по меньшей мере 80 школ и детских садов. Строительство учебных объектов – одно из приоритетных направлений строительного комплекса.

