Детский сад из разноцветных блоков построят в ТиНАО

15:19
15:19
Поделиться в социальных сетях:
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
В деревне Саларьево в ТиНАО построят детский сад на 220 мест. Площадь здания составит более 3,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
"Здание будет состоять из двух-трехэтажных блоков разных ярких цветов, соединенных друг с другом. При этом разделение по цвету снаружи будет совпадать с разделением по функции внутри", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Рядом со строением обустроят игровые площадки с теневыми навесами, физкультурную площадку для групповых игр.
Ранее сообщалось, что школу на 1900 мест в авангардном стиле построят в районе Левобереженый. Фасады облицуют матовым светло-серым керамическим кирпичом "Малевич" и темно-серым клинкерным кирпичом "Модельяни". Центральный фасад украсят витражи с архитектурным стеклом.
В конце августа в Зеленограде открылось необычное учебное заведение – школа и одновременно детский сад. Кабинеты там не похожи на стандартные. Парты размещены так, что дети сидят друг напротив друга – так проще учиться партнерству и взаимодействию, считают специалисты. Классы комбинированные – в одном помещении можно изучать анатомию, химию и биологию.
В ближайшие три года в столичном регионе планируют возвести по меньшей мере 80 школ и детских садов. Строительство учебных объектов – одно из приоритетных направлений строительного комплекса.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: