В Левобережном построят школу космической королевы

14:35
14:35
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Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Школу на 1900 мест в авангардном стиле построят в районе Левобереженый, сообщает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора Москвы, первого зампредседателя комитета Сергея Кузнецова.
Здание появится в микрорайоне 1Б, корпус 24. Его фасады облицуют матовым светло-серым керамическим кирпичом "Малевич" и темно-серым клинкерным кирпичом "Модельяни". Центральный фасад украсят витражи с архитектурным стеклом.
Это будет "настоящая школа снежной космической королевы", привел Кузнецов слова руководителя ООО ППФ "Проект-Реализация" Ольги Бумагиной.
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Пятиэтажное здание будет разделено на три блока в соответствии с возрастом учеников – начальную, основную и старшую школы. Они будут иметь схожую планировочную структуру и отдельные входы.
На первом этаже разместятся классы, комната охраны, вестибюль с лавочками, гардероб, шесть трансформируемых игровых комнат для продленки, кабинет иностранного языка, спортзал с раздевалками и душевыми.
Также внизу разместится столовая с раздельными залами для старших и младших классов, и медицинский блок. Предусмотрено несколько спортивных залов, конференц-зал и два актовых зала. Все помещения полностью доступны для маломобильных граждан.
Ученики смогут посещать научный театр, студию изобразительного искусства, естественно-научные лаборатории, информационный центр с медиазоной, а на перемене отдохнуть в рекреационных зонах.
Возле школы разместят физкультурно-спортивную зону с футбольным полем и трибунами, с баскетбольной площадкой, тренажерами и беговыми дорожками. Территорию озеленят, для каждого школьного блока сделают зоны отдыха с беседками. Предусмотрен небольшой амфитеатр.
Ранее Москомэкспертиза согласовала проект строительства новой школы с мультимедийным комплексом в поселке Коммунарка. В ней смогут учиться 1100 человек. Здание расположится на Бачуринской улице, владении 5.
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