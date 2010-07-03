В Левобережном построят школу космической королевы

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Школу на 1900 мест в авангардном стиле построят в районе Левобереженый, сообщает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора Москвы, первого зампредседателя комитета Сергея Кузнецова.

Здание появится в микрорайоне 1Б, корпус 24. Его фасады облицуют матовым светло-серым керамическим кирпичом "Малевич" и темно-серым клинкерным кирпичом "Модельяни". Центральный фасад украсят витражи с архитектурным стеклом.

Это будет "настоящая школа снежной космической королевы", привел Кузнецов слова руководителя ООО ППФ "Проект-Реализация" Ольги Бумагиной.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры



Пятиэтажное здание будет разделено на три блока в соответствии с возрастом учеников – начальную, основную и старшую школы. Они будут иметь схожую планировочную структуру и отдельные входы.

На первом этаже разместятся классы, комната охраны, вестибюль с лавочками, гардероб, шесть трансформируемых игровых комнат для продленки, кабинет иностранного языка, спортзал с раздевалками и душевыми.

Также внизу разместится столовая с раздельными залами для старших и младших классов, и медицинский блок. Предусмотрено несколько спортивных залов, конференц-зал и два актовых зала. Все помещения полностью доступны для маломобильных граждан.

Ученики смогут посещать научный театр, студию изобразительного искусства, естественно-научные лаборатории, информационный центр с медиазоной, а на перемене отдохнуть в рекреационных зонах.

Возле школы разместят физкультурно-спортивную зону с футбольным полем и трибунами, с баскетбольной площадкой, тренажерами и беговыми дорожками. Территорию озеленят, для каждого школьного блока сделают зоны отдыха с беседками. Предусмотрен небольшой амфитеатр.

Ранее Москомэкспертиза согласовала проект строительства новой школы с мультимедийным комплексом в поселке Коммунарка. В ней смогут учиться 1100 человек. Здание расположится на Бачуринской улице, владении 5.