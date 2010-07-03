В Бутырском районе построят образовательный комплекс со школой и детсадом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко сообщил о полученном разрешении на строительство образовательного комплекса со школой на 350 мест для учеников 10-х и 11-х классов и детским садом на 150 мест в Бутырском районе столицы, передает портал мэра и правительства Москвы.
Детский сад будет рассчитан на шесть групп для детей от трех до семи лет и займет первый и второй этажи. На третьем и четвертом разместится школа.
В здании оборудуют большой и малый учебные бассейны, спортивный и музыкальный залы, спортивно-актовый зал и малый спортзал для школьников. Столовую и медицинский блок сделают общими.
Прилегающую территорию украсят площадками для прогулок, верандами, а также газонами и цветниками.
Ранее в районе Чертаново Южное построили детский сад на 125 мест. Это двухэтажное здание прямоугольной формы с подземным этажом. Оно возведено внутри жилого комплекса на Варшавском шоссе. Вестибюль украсили витражным остеклением, а на территории обустроили спортивные и игровые площадки с теневыми навесами.
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