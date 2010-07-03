Работы по благоустройству на 2019 год выполнены на 90%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты на 90% завершили работы по благоустройству, запланированные на текущий год в столице, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Необходимо отметить, что сегодня 90% объектов, которые планировали для производственных работ в текущем году, завершены, начиная с малых объектов, заканчивая крупными. Нужно отметить, что объемы объектов небывалых масштабов", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

По его словам, примерно 4,5 тысячи объектов, включая дворовые территории в текущем году благоустраиваются и будут благоустроены. На стадии завершения находятся около 255 особо значимых крупных объектов.

В нынешнем году к работам привлекались около 25 проектных бюро и институтов.

"Говоря о молодежи, необходимо отметить, что многие молодежные коллективы сделали свои проектные решения, в том числе Московский архитектурно-строительный институт. Ребята сами разработали проект благоустройства, включая фонтанную группу, включая ремонты фасадов, реставрацию исторической ограды", – отметил заммэра.

В ближайшие три-четыре дня полностью завершат работы на улице Рождественке. Пять пересекающих ее переулков тоже благоустроили. Там получился целый квартал от улицы Лубянки до Неглинной.

Заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Михаил Никифоров, в свою очередь, сообщил, что ко Дню города завершатся работы по благоустройству Овчинниковской и Озерковской набережных. Там полностью закончили работы по инженерным коммуникациям, кабельным линиям, по благоустройству водосточной сети.

"Мы также завершили работы по ремонту фасадов, поверхности кровель зданий, входных групп, заменили остановки транспортные", – рассказал Никифоров.

Ранее сообщалось, что в Южном Бутове в 2019 году появился новый сквер, спортивные и детские площадки. Сквер протянулся между домами №1 и №23 на Скобелевской улице – там, где еще весной были только асфальтовая пешеходная дорожка и газон. В зеленой зоне установили так называемые луны – детские качели в форме колец. В вечернее время они подсвечиваются.

Накануне сообщалось, что в Митине – на пересечении улицы Дубравной и Пятницкого шоссе – открыли новый сквер в рамках программы "Мой район". Центром парка стала площадка для отдыха с большой клумбой и электрическими часами в ретростиле. В сквере также есть детская площадка с качелями и каруселью.