В Чертанове Южном построили детский сад на 125 мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Чертаново Южное построили детский сад на 125 мест. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на его ввод в эксплуатацию.

Это двухэтажное здание прямоугольной формы с подземным этажом. Оно возведено внутри жилого комплекса на Варшавском шоссе.

Главный вход находится на одном уровне с поверхностью земли. Вестибюль украсили витражным остеклением.

Территория детского сада освещена. Высажены деревья и кустарники. Для детей младших, средних и старших групп обустроены спортивные и игровые площадки с теневыми навесами. Также есть зона для совместных мероприятий.

"За период строительства детского сада в Чертанове Южном Мосгосстройнадзором проведено 15 проверок. Привлекались к ним и специалисты Центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований", – сказал председатель комитета Олег Антосенко, передает портал мэра и правительства Москвы.

В 2019-2020 учебном году в столице приняли воспитанников 625 образовательных учреждений. В школы, детские сады и колледжи пошли более 1,5 миллионов детей.

