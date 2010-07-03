В Коммунарке построят школу с мультимедийным комплексом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москомэкспертиза согласовала проект строительства новой школы с мультимедийным комплексом в поселке Коммунарка. В ней смогут учиться 1100 человек, сообщает Агентство "Москва".

Здание расположится на Бачуринской улице, владении 5. Запроектированы кабинеты универсального назначения, для занятий естественными науками, изучения иностранного языка, занятий информатикой и другие.

В школе появится группа центра информации, включающая библиотеку с зоной читательских мест, медиатеку и конференц-зал. В актовом зале предусмотрен технологический комплекс с экраном площадью почти 35 метров для проведения показов учебных и художественных фильмов.

Возле школы обустроят проезды, пешеходные зоны и площадки высадки для школьных автобусов. Рядом появятся игровые детские площадки, места для занятий спортом и отдыха, а также зоны для проведения экспериментов.



Прилегающую территорию благоустроят: установят малые архитектурные формы, разобьют газоны, посадят новые деревья.

Строительство образовательного комплекса со школой на 350 мест для учеников 10-х и 11-х классов и детским садом на 150 мест запланировано в Бутырском районе столицы.

Детский сад будет рассчитан на шесть групп для детей от трех до семи лет и займет первый и второй этажи. На третьем и четвертом разместится школа.