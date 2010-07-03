Пользователи "Активного гражданина" оценят идею строительства Бирюлевской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пользователи портала "Активный гражданин" примут участие в голосовании по проекту строительства Бирюлевской линии метро. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Пользователям предложат ответить на четыре вопроса. Сначала им предстоит оценить свое отношение к проекту в целом, после чего необходимо указать транспорт, которым респондент чаще всего пользуется.

Третий вопрос голосования связан с востребованностью Бирюлевской линии у конкретного пользователя – участника опроса. Наконец система попросит "активных граждан" ответить, как часто они бывают в тех районах, которые будут обслуживаться новым радиальным направлением.

Бирюлевская линия Московского метрополитена протянется от станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии метро. Обслуживать она будет преимущественно районы Нагатинский Затон, Бирюлево Восточное и Западное, Южное Бутово и часть ТиНАО.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, первый участок Бирюлевской линии протянется на 20 километров. Все площадки станций планируют утвердить в Градостроительной земельной комиссии до конца текущего года.

