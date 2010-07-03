Бирюлевская линия метро пройдет от ЗИЛа до Бирюлево Западного

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Бирюлевская линия столичного метро пройдет от ЗИЛа до Бирюлево Западного около проблемного ЖК "Царицыно", сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, на первом этапе складывается, что первый участок Бирюлевской линии будет порядка 20 километров, на котором расположатся девять станций.



"Вблизи ЖК "Царицыно" станция метро Бирюлевской линии пройдет через Кавказский бульвар и улицу Бакинскую. То есть там жители получат и квартиры, и станцию метро. Надеемся, что до конца года все площадки станций уже окончательно утвердим и вынесем на Градостроительную земельную комиссию", – цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".

Он подчеркнул, что первый участок свяжет ЗИЛ и Технопарк. Это соединит МЦК и станцию "Технопарк", а затем через станцию "Кленовый бульвар" участок свяжут с БКЛ.

"Далее мы пойдем через Царицыно, в районе Курьяново. На сегодняшний день в Курьяново нет станции, и мы ищем возможность, где там разместить либо ее, либо аварийный выход. Далее ветка идет на Бирюлево. А дальше мы планируем возможность пересечения железнодорожной дороги в районе станции "Битца" и уже вниз для соединения с МЦД-2 и с возможностью дойти до Щербинки", – рассказал Хуснуллин.

Также он отметил, что при проектировании станции "ЗИЛ" планируется заложить путь с возможностью продления в центр.

Строительство линии позволит улучшить транспортное обслуживание 840 тысяч жителей и 470 тысяч работающих в районах Нагатинский Затон, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Южное Бутово, ТиНАО. Также удастся снизить нагрузку на серую и зеленую ветки метро, сократить интенсивность движения автомобилей по прилегающей улично-дорожной сети, что в свою очередь улучшит экологическую ситуацию.

Ранее Хуснуллин сообщал, что строительство метро в пересчете на одного перевезенного пассажира является экономически выгодным.

23 октября в столице утвердили программу развития Московского метрополитена. В пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства подчеркнули, что она позволит улучшить доступ к метро в 75 районах города к 2027 году.

По словам Хуснуллина, благодаря программе жители столицы получат практически "шаговый доступ" к рельсовому общественному транспорту. Представитель правительства Москвы напомнил, что в ближайшие три года в приоритете находится завершение работ на Большой кольцевой линии метро и продление части радиальных веток.

