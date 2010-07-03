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Город

12:39

Метро в шаговой доступности получат 95% москвичей к 2027 году – Хуснуллин

транспорт метро город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Программу развития Московского метрополитена утвердили в столице. Как сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства, к 2027 году в 75 районах города улучшат доступ к метро.

"Мы утвердили Адресную инвестиционную программу, в рамках которой к концу 2022 года будет построено 67 километров линий и 27 станций метро. Уже понятны планы по развитию подземки до 2024 года, в которые заложено проектирование и строительство 103 километров линий и 42 станций", – рассказал о планах заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Представитель правительства Москвы подчеркнул, что к 2027 году жители получат практически "шаговый доступ" к рельсовому общественному транспорту. Кроме того, Хуснуллин напомнил, что в ближайшие три года в приоритете Стройкомплекса завершение работ на Большой кольцевой линии метро и продление части радиальных веток.

За тот же период специалисты подготовят проекты новых радиальных направлений – Рублево-Архангельского и Бирюлевского. Благодаря этому метро появится в 11 районах Москвы.

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