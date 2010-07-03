Электродепо "Троицкое" появится в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Изменения в правила землепользования и застройки Москвы, необходимые для строительства электродепо "Троицкое" будущей Коммунарской линии метро, рассмотрела градостроительно-земельная комиссия правительства под руководством Сергея Собянина.

Электродепо будет находиться в поселении Сосенское вблизи примыкания проектируемого проезда № 7031 к Калужскому шоссе. Его разместят на двух земельных участках общей площадью 36 гектаров. Общая площадь зданий и сооружений депо составит 360 тысяч квадратных метров, а их предельная высота – 45 метров.

Непосредственно в депо создадут порядка тысячи рабочих мест. Еще несколько тысяч может появиться в других службах на территории депо.

Сейчас в столице работают 20 электродепо. Они занимаются обслуживанием, мойкой и ремонтом подвижного состава столичной подземки. В частности, этим заняты тысячи инженеров, механиков, слесарей, машинистов и других специалистов. До конца 2023 года в Москве планируют построить еще четыре: «Столбово», «Южное», «Троицкое» и депо для обслуживания Большой кольцевой линии.

Финансироваться строительство будет за счет средств Адресной инвестиционной программы Москвы. Завершение работ запланировано на 2025 год.

Новое электродепо будет обслуживать составы Коммунарской линии метро. Длина новой ветки превысит 30 километров, на ней построят 16 станций. Ветка будет начинаться от станции МЦК Крымская, далее пройдет по территориям районов Академический, Проспект Вернадского, Коньково, Теплый Стан, затем вдоль Калужского шоссе, через поселение Мосрентген и Коммунарку. Конечная станция расположится под Октябрьским проспектом в Троицке.

Сейчас там возводят семь станций. Протяженность первого участка ветки составит 15,9 километра. Его планируют сдать в эксплуатацию к 2023 году.

Рассматривается возможность продления Коммунарской линии до станции "Нижегородская" Кожуховской линии. Это позволит сформировать новый скоростной диаметр Троицк – Некрасовка.