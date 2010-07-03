Конечная станция Коммунарской линии расположится в Троицке под Октябрьским проспектом

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Конечная станция Коммунарской линии Московского метро будет находиться под Октябрьским проспектом в Троицке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиану Княжевскую.
"Участок Коммунарской линии метро от станции "Коммунарки" до поселения Десеновское и города Троицк с размещением электродепо сейчас находится на стадии разработки проектных решений. В конце 2019 года – начале 2020 мы рассчитываем утвердить проект планировки. Конечная станция ветки расположится под Октябрьским проспектом в Троицке. Продление линии за Троицк не планируется", – сказала она.
Коммунарская линия (более 30 километров) будет начинаться от станции Московского центрального кольца (МЦК) "Крымская". Она пройдет по территориям районов Академический, Проспект Вернадского, Коньково, Теплый Стан, вдоль Калужского шоссе, через поселение Мосрентген, поселок Коммунарка. Заканчиваться линия будет в Троицке.
В мае этого года заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что участок этой линии от станции "Севастопольский проспект" (с пересадкой на МЦК "Крымская") до "Коммунарки" будет достроен к 2023 году.
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