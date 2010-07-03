Метро в Троицк могут запустить в 2023 году

Фото: depositphotos/aleoks

Коммунарскую линию метро планируется продлить до города Троицк к концу 2023 года.

Об этом "Интерфаксу" сообщил глава департамента столичного строительства Андрей Бочкарев, говоря о продлении Коммунарской линии.

Сегодня развернуты работы на участке между станциями "Улица Новаторов" и "Коммунарка". Протяженность этой части линии с семью станциями составляет 15,9 километра.

Бочкарев указал, что линия протянется от станции "Улица Новаторов" в направлении центра города до станции "Севастопольский проспект".

Протяженность линии от станции "Столбово"составит 14,6 километра и будет насчитывать шесть станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Десеновское", "Ватутинки" и "Троицк".

Ранее сообщалось, что до 2035 года в ТиНАО планируется построить 72 километра линий метро, 33 станции и четыре электродепо.