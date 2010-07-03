Назван срок запуска метро до аэропорта Внуково

Власти столицы рассчитывают, что новые станции желтой ветки метро "Пыхтино" и "Внуково" откроются для пассажиров в 2020 году. Строительство нового участка подземки начнется в конце этого – начале следующего года.
"В настоящее время идут активные работы по уточнению трассировки нового участка Калининско-Солнцевской линии до Внуково. Параллельно ведется проектирование. Станция, которую мы планируем построить, улучшит транспортное сообщение и его жителям, и населению других близлежащих поселков", – рассказал глава департамента строительства Андрей Бочкарев в интервью "Российской газете".
Участок, на котором разместят две станции, пройдет от "Рассказовки" вдоль Боровского шоссе и выйдет к аэропорту в районе улицы Центральной. Его протяженность составит около 5,5 километра.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что станция метро на территории международного аэропорта Внуково расположится в павильоне "Аэроэкспресса". "Специально выбрали такой довольно сложный вариант, но он действительно наиболее удобен для пассажиров", – указал мэр. Внуково будет единственным аэропортом в стране, который будет иметь собственную станцию метро.
В итоге авиапассажиры смогут выбрать оптимальные маршруты для поездки в аэропорт. Им будут доступны разные виды транспорта – метро, аэроэкспресс, автобус, такси, каршеринг или личная машина. У аэропорта и сейчас хорошая связь со столицей. До него можно добраться на автобусах от пяти станций метро: "Саларьево", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево" и "Теплый стан". От Киевского вокзала до аэропорта с шести утра до полуночи ходит "Аэроэкспресс".
Новые линии метро
Ранее сообщалось, что проектирование участка Коммунарской линии метро от станции "Столбово" до Троицка могут завершить в 2019 году. Новая радиальная линия метро свяжет ТиНАО с районом Некрасовка. Она пройдет вдоль Ленинского проспекта, улицы Академика Опарина и улицы Генерала Тюленева до пересечения с МКАД, а далее – вдоль будущей автодороги МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево. Протяженность отрезка составит 17,5 километра.
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