Продление Солнцевской линии метро до Внукова начнется в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Работы по продлению Солнцевской линии метро до поселения Внуково и одноименного аэропорта планируют начать в 2020 году. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

По словам руководителя ведомства, в настоящее время специалисты уточняют, где пройдет новый участок метро, и активно прорабатывают проектные решения. "Я думаю, в следующем году начнем уже строительство", – цитирует Бочкарева "РИА Недвижимость".

Ранее Сергей Собянин заявил, что аэропорт Внуково станет первым в России, имеющим станцию метро. По словам мэра, для Внукова решили сделать исключение, так как это не только аэропорт, но и крупный жилой район.

Длина нового участка от "Рассказовки" до "Внукова" составит 5,2 тысячи метров. На нем планируют открыть две станции: "Пыхтино" появится в районе одноименной деревни и ЖК "Солнцево Парк", а "Внуково" – на территории паркингов аэропорта.

Отмечается, что трассу метро уже согласовали с местными жителями и администрацией воздушной гавани. Ввод участка намечен на 2022 год.

