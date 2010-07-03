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14:36

Станция метро "Внуково" откроется в павильоне аэроэкспресса

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт

14:36

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Станция "Внуково" Калининско‑Солнцевской линии метро откроется в павильоне аэроэкспресса. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

"Специально выбрали такой достаточно сложный вариант, но он действительно придаст удобство пассажирам", – пояснил мэр. Он также подчеркнул, что новая станция метро улучшит доступность рабочих мест для сотрудников аэропорта.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро. Решение было принято, поскольку Внуково "не только аэропорт, но и большой жилой район".

Протяженность нового участка Калининско‑Солнцевской линии от "Рассказовки" до "Внукова" составит 5,2 километра. На нем расположатся две станции: "Пыхтино" откроют в районе одноименной деревни и жилого комплекса "Солнцево Парк", а "Внуково" – на территории самого аэропорта. Согласно проекту, строительство участка займет около четырех лет и должно завершиться в 2022 году.

"Москва сегодня": метро придет во Внуково через 4 года

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт

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