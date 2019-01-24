Метро дойдет до Внукова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Проект продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково одобрила Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина. Протяженность нового участка подземки составит 5,2 километра.
В планах строительство станций "Пыхтино", которая появится в районе одноименной деревни, и "Внуково". Последнюю откроют на территории паркингов воздушной гавани. Для удобства пассажиров подземку интегрируют в структуру аэропорта.
Ввод участка намечен на 2022 год. Продление метро Внуково улучшит условия транспортного обслуживания людей, живущих и работающих в ТиНАО и сократит дальность подвоза на наземном транспорте к станциям подземки. Кроме того, вырастет качество транспортного обслуживания аэропорта, пассажиропоток которого в ближайшие годы увеличится в 1,5 раза.
От строительства новых станций выиграют сами пассажиры. Они смогут выбрать оптимальный маршрут поездки в аэропорт.
Отмечается, что проект планировки участка Рассказовка – Внуково Калининско-Солнцевской линии метро вынесут на публичные слушания.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отметил, что продление желтой ветки метро необходимо, прежде всего, местным жителям. Новая линия может пройти вдоль Боровского шоссе с выходом к аэропорту Внуково вдоль улицы Центральная.
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