Желтую линию столичного метро продлят до поселка Внуково к 2023 году

15 декабря, 11:54
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Желтую линию столичного метро планируют продлить до поселка Внуково к 2023 году. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Думаю, к 2023 году мы Калининско-Солнцевскую линию продлим до поселка Внуково. Основная задача – создать станцию именно для жителей", – сказал он, передает Агентство "Москва".
Хуснуллин отметил, что по предварительным оценкам, пассажиропоток из самого Внуково будет не меньше, чем из аэропорта. Он также подчеркнул, что метро, в первую очередь, строят для местных жителей, а не для тех, кто едет в аэропорт или из него.
Ранее сообщалось, что проект планировки территории для продления желтой ветки утвердят уже в 2019 году. Новая линия может пройти от станции "Рассказовка" вдоль Боровского шоссе с выходом к аэропорту Внуково вдоль улицы Центральная. Протяженность участка – 5,2 километра. На нем разместят две станции: "Пыхтино" и "Внуково".
Новый участок Калининско-Солнцевской линии метро открылся 30 августа 2018 года. На нем размещаются семь станций – "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Общая протяженность нового участка метрополитена составляет более 14 километров. Сразу семь станций в столице не открывали с 1983 года.
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