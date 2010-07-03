Внуково будет первым в стране аэропортом со станцией метро

Аэропорт Внуково станет первым в России, имеющим станцию метро. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"Как правило, метро в аэропорты не тянут. Но для Внуково мы сделали исключение. Ведь это не только аэропорт, но и большой жилой район", – отметил Сергей Собянин.
Длина нового участка метрополитена от "Рассказовки" до "Внуково" составит 5200 метров. Планируется открыть две станции: "Пыхтино" (в районе одноименной деревни и жилого комплекса "Солнцево Парк") и "Внуково" (на территории паркингов аэропорта).
Отмечается, что для строительства потребуется около четырех лет. Трасса метро уже согласована с местными жителями и администрацией аэропорта, уточнил глава города. Ввод участка намечен на 2022 год. Продление метро улучшит условия транспортного обслуживания людей, живущих и работающих в ТиНАО.
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