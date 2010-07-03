Более 30 станций метро планируется построить в ТиНАО до 2035 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
До 2035 года в ТиНАО планируется построить 72 километра линий метро, 33 станции и четыре электродепо. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин напомнил, что развитие транспортной инфраструктуры в ТиНАО идет быстрыми темпами. Так, начиная с 2012 года в ТиНАО открыли восемь станций подземки.
Он рассказал, что в 2016 году в эксплуатацию ввели станции "Румянцево" и "Саларьево" Сокольнической линии. В 2018 году для пассажиров открыли "Рассказовку" и "Говорово" Калининско-Солнцевской линии.
20 июня текущего года Сергей Собянин открыл четыре станции красной ветки метро: "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".
С помощью новых станций жители района могут добраться от центра до Коммунарки за 40 минут. Общая протяженность нового участка – около 10 километров. Большая его часть находится над землей и проходит в створе автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
Мэр напомнил, что сейчас в ТиНАО живет больше полумиллиона людей, и эта территория продолжает активно и бурно развиваться. Он также уточнил в своем микроблоге в Twitter, что только за текущий месяц в эксплуатацию ввели восемь новых станций. Собянин отметил и строительство на БКЛ.
"На восточном участке #БКЛ построили тоннель от Текстильщиков до Нижегородской, а на юго-западе Большой кольцевой линии запустили строительство тоннеля от Аминьевского шоссе в сторону станции Давыдково", – написал мэр столицы.
Помимо этого, к 2023 году ожидается открытие участка Коммунарской линии, на котором будут находиться станции "Коммунарка", "Мамыри", "Славянский мир", "Улица Генерала Тюленева", "Университет дружбы народов", "Улица Новаторов", "Улица Строителей", "Академическая" и "Севастопольский проспект".
Рассматривается вопрос о продлении Коммунарской линии до станции "Нижегородская" Кожуховской линии. Это позволит сформировать новый скоростной диаметр Троицк – Некрасовка.
Троицкий и Новомосковский округа общей площадью 148 тысяч гектаров вошли в состав столицы 1 июля 2012 года. Таким образом, площадь Москвы увеличилась в 2,5 раза.
В состав округов вошли 19 поселений и два городских округа (Троицк и Щербинка). За последние годы население ТиНАО выросло на 44% − до 358,9 тысячи человек.
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