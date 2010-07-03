Более 60 соцобъектов откроют в ТиНАО к 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Около 60 школ, детских садов и поликлиник планируют построить в ТиНАО к началу 2022 года. Об этом заявил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
Как подчеркнул руководитель ведомства, создание комфортной городской среды для жителей ТиНАО невозможно без качественной социальной инфраструктуры. "За ближайшие три года мы хотим построить 60 объектов, это почти столько же, сколько было построено за семь лет", − цитирует Жидкина "РИА Недвижимость".
Отмечается, что с момента присоединения к Москве новых округов на их территории построили 67 социальных объектов. В их числе − 40 детских садов, 16 школ и 11 объектов здравоохранения, уточнил Жидкин.
А к 2035 году в ТиНАО планируется построить порядка 320 новых детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения (поликлиники, больница в Коммунарке с родильным домом), а также порядка 100 культурно-досуговых объектов.
Троицкий и Новомосковский округа общей площадью 148 тысяч гектаров вошли в состав столицы 1 июля 2012 года. Таким образом, площадь Москвы увеличилась в 2,5 раза. В состав округов вошли 19 поселений и два городских округа (Троицк и Щербинка). За последние годы население ТиНАО выросло на 44% − до 358,9 тысячи человек.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.