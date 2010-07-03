Более 60 соцобъектов откроют в ТиНАО к 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 60 школ, детских садов и поликлиник планируют построить в ТиНАО к началу 2022 года. Об этом заявил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Как подчеркнул руководитель ведомства, создание комфортной городской среды для жителей ТиНАО невозможно без качественной социальной инфраструктуры. "За ближайшие три года мы хотим построить 60 объектов, это почти столько же, сколько было построено за семь лет", − цитирует Жидкина "РИА Недвижимость".

Отмечается, что с момента присоединения к Москве новых округов на их территории построили 67 социальных объектов. В их числе − 40 детских садов, 16 школ и 11 объектов здравоохранения, уточнил Жидкин.

А к 2035 году в ТиНАО планируется построить порядка 320 новых детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения (поликлиники, больница в Коммунарке с родильным домом), а также порядка 100 культурно-досуговых объектов.

Троицкий и Новомосковский округа общей площадью 148 тысяч гектаров вошли в состав столицы 1 июля 2012 года. Таким образом, площадь Москвы увеличилась в 2,5 раза. В состав округов вошли 19 поселений и два городских округа (Троицк и Щербинка). За последние годы население ТиНАО выросло на 44% − до 358,9 тысячи человек.

