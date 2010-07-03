Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Сергей Собянин открыл четыре новые станции Сокольнической линии метро: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

"Вообще июнь у нас стал месяцем метро. В прошлом году мы запустили огромную ветку Солнцевского направления. Буквально две недели тому назад запустили метро в Некрасовку. И сегодня запускаем очень важный проект строительства метро до Коммунарки", – заявил градоначальник.

Он напомнил, что сейчас в ТиНАО живет больше полумиллиона людей, и эта территория продолжает активно и бурно развиваться. Однако до последнего времени там не было ни железных дорог, ни метро, отметил Собянин.

"Поэтому мы приняли решение построить даже не одну, а две ветки в этом направлении. Сегодня мы продляем Сокольническую ветку метро до Коммунарки, и это в значительной степени решит часть проблем", – отметил мэр.

По его словам, вторым этапом станет строительство отдельной ветки от строящейся БКЛ до "Коммунарки" и Троицка.

В ходе открытия мэр вручил благодарности метростроителям, участвовавшим в строительстве нового участка. Несколько специалистов удостоены звания "Почетный работник транспорта и связи города Москвы".

Общая протяженность нового участка составляет около 12 километров. Большая его часть выполнена в наземном исполнении и проходит в створе автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Впервые в Москве построен совмещенный автомобильный и метротоннель. Он расположен на пересечении нового участка метро и Калужского шоссе.

Станции "Филатов луг" и "Прокшино" – наземные. Их отличительной особенностью являются большие панорамные проемы, похожие на вокзалы XIX века. Высота потолков достигает почти 10 метров. Наземные станции закрыты металлическим навесом аэродинамической формы.

"Ольховая" и "Коммунарка" построены под землей. При отделке станции "Ольховая" специалисты обратились к стилю оригами. Здесь использовали гранит черных и серых тонов, а также мрамор белого цвета. Вестибюль напоминает бумажный самолет или корабль из фильма "Звездные войны".

В отделке "Коммунарки" также использовали гранит и мрамор. Основной декоративный элемент – светильник-решетка в центральном пролете на всем протяжении платформы и кассового зала вестибюля.

Пока станция "Коммунарка" – конечная на красной ветке, однако в будущем за ней построят станцию "Потапово". Она улучшит транспортное обслуживание новых жилых кварталов поселения Коммунарка и примыкающего к нему района Южное Бутово.

13 июня Сергей Собянин принял участие в открытии второго участка магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, включая совмещенный метро- и автомобильный тоннели на пересечении с Калужским шоссе. Также открыт путепровод в районе ТПУ "Столбово".