Станцию метро "Улица Генерала Тюленева" построят в Теплом Стане

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Началось строительство станции "Улица Генерала Тюленева" Коммунарской линии метро, сообщает пресс-служба департамента строительства города Москвы.

По словам главы ведомства Андрея Бочкарева, она появится на границе шестого и седьмого микрорайонов Теплого Стана, в шаговой доступности от Теплостанского лесопарка, передает "Интерфакс".

Всего в рамках Коммунарской линии метро, длина которой превысит 30 километров, построят 16 станций. Данная ветка будет связана с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом.

Начинаться она будет от станции МЦК Крымская, далее пройдет по территориям районов Академический, Проспект Вернадского, Коньково, Теплый Стан, затем протянется вдоль Калужского шоссе, через поселение Мосрентген и Коммунарку. Конечная станция расположится под Октябрьским проспектом в Троицке.

На новой ветке уже возводят семь станций. Сейчас монтируют ограждающие конструкции котлованов на "Улице Новаторов" и "Университете дружбы народов", а на "Коммунарке" и "Столбове" идет монтаж основных конструкций. На площадках, где откроются станции "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир" и "Мамыри", ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций. Протяженность первого участка Коммунарской линии составит 15,9 километра. Его планируют сдать в эксплуатацию к 2023 году.

