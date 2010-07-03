Станцию метро "Улица Генерала Тюленева" построят в Теплом Стане

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Началось строительство станции "Улица Генерала Тюленева" Коммунарской линии метро, сообщает пресс-служба департамента строительства города Москвы.
По словам главы ведомства Андрея Бочкарева, она появится на границе шестого и седьмого микрорайонов Теплого Стана, в шаговой доступности от Теплостанского лесопарка, передает "Интерфакс".
Всего в рамках Коммунарской линии метро, длина которой превысит 30 километров, построят 16 станций. Данная ветка будет связана с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом.
Начинаться она будет от станции МЦК Крымская, далее пройдет по территориям районов Академический, Проспект Вернадского, Коньково, Теплый Стан, затем протянется вдоль Калужского шоссе, через поселение Мосрентген и Коммунарку. Конечная станция расположится под Октябрьским проспектом в Троицке.
На новой ветке уже возводят семь станций. Сейчас монтируют ограждающие конструкции котлованов на "Улице Новаторов" и "Университете дружбы народов", а на "Коммунарке" и "Столбове" идет монтаж основных конструкций. На площадках, где откроются станции "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир" и "Мамыри", ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций. Протяженность первого участка Коммунарской линии составит 15,9 километра. Его планируют сдать в эксплуатацию к 2023 году.
"Мосгорсправка": Коммунарская линия
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