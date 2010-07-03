Названы основные приоритеты инвестиционной программы на 2020–2022 годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Утверждена Адресная инвестиционная программа города Москвы (АИП) на 2020–2022 годы. В документ включен перечень объектов, которые строят за счет городского бюджета.

АИП сохраняет приоритеты инвестиционной политики города, определенные в 2011 году. Согласно документу, в ближайшие три года планируется построить и ввести в эксплуатацию порядка 800 городских объектов (с учетом строительства домов по программе реновации).

Ключевым приоритетом станет развитие транспортной инфраструктуры Москвы. Власти собираются ввести в эксплуатацию 27 станций, 67,7 километра линий и два электродепо. Речь идет об участках Большой кольцевой, Солнцевской (от "Рассказовки" до "Внукова"), Сокольнической (от "Коммунарки" до "Потапова"), Люблинско-Дмитровской (от "Селигерской" до района Северный) линий.

Появится задел для ввода линий и станций подземки после 2022 года, включая новые Коммунарскую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую ветки. К 2027 году 95 процентов горожан будут жить в шаговой доступности от метро.

АИП предусматривает строительство технологической части 55-ти ТПУ. Обустроят порядка 15 тысяч машиномест.

Программа предполагает строительство дополнительных главных путей, реконструкцию и строительство новых железнодорожных станций для поэтапного ввода МЦД. Это 375 километров путей, 180 станций и около 100 пересадок. Движение по первым двум диаметрам должны открыть в конце 2019 года.

В 2020–2022 годах строители возведут свыше 300 километров дорог, более 60 пешеходных переходов и около 100 мостов, эстакад, путепроводов. Больше всего внимания уделят завершению строительства хордовых магистралей. Это Северо-Восточная хорда, Северо-Западная хорда, Южная рокада и Юго-Восточная хорда.

Кроме того, продолжатся формирование транспортной системы ТиНАО, строительство южного дублера Кутузовского проспекта и завершение программы реконструкции развязок на МКАД.

Для реализации городских программ построят 3,4 миллиона квадратных метров жилья и 230 новых социальных объектов в 109 районах. В программу включено строительство крупных медицинских стационаров.

Также появятся 45 спортивных объектов. 19 объектов культуры построят и реконструируют. Начнут работать новая сцена театра "Уголок дедушки Дурова", павильон "Ластоногие" в Московском зоопарке, продолжится реконструкция театров имени Владимира Маяковского и имени Пушкина.

Финансирование Адресной инвестиционной программы в 2020–2022 годах составит 2029,6 миллиарда рублей, из которых на 2019 год придется 663,9 миллиарда рублей, на 2020 год — 681,3 миллиарда рублей и на 2021 год — 684,4 миллиарда рублей.