Объем инвестиций в экономику столицы может достичь 2,6 трлн рублей до конца года

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Сергей Собянин доложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву о ходе реализации национальных проектов в городе и ожидаемом росте объема инвестиций в экономику столицы до 2,6 триллиона рублей до конца текущего года, сообщает Агентство "Москва".

"По объемам инвестиций мы видим, что экономика развивается неплохо. У нас прирост на настоящую дату около 19% по сравнению с прошлым годом. Я думаю, что мы до конца года достигнем объема инвестиций в 2,6 триллиона рублей. Это огромные, рекордные инвестиции. Увеличение за предыдущий год более чем в два раза", - сказал мэр.

Собянин отметил, что в городе хорошо развивается обрабатывающая промышленность, особенно высокотехнологичные отрасли, такие как производство медицинских препаратов, оборудования, а также транспорт и многое другое.

"Рост – около 9,5%", – добавил мэр.

Также Собянин подчеркнул, что около 10% составил рост поступлений от подоходного налога в городской бюджет. От налога на прибыль – более 15%. По возведению жилья столица приближается к целевому показателю в 3,6 миллиона квадратных метров.

По словам мэра, данный показатель говорит о том, что поставленные задачи по обеспечению жильем будут выполнены.

Медведев, в свою очередь, отметил, что столица двигается к достижению национальных целей.

Ранее стало известно, что по итогам 2018 года столица признана лидером Национального рейтинга инвестиционного климата. В первом квартале этого года инвестиции в основной капитал города в сравнении с прошлым годом выросли на 25 процентов.

На втором месте в рейтинге АСИ оказался Татарстан, третье заняла Тюменская область. На четвертом месте – Калужская область, замкнул пятерку Санкт-Петербург.