Программа "Мой район" позволит окраинам Москвы конкурировать с центром по уровню комфорта

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Столичная программа "Мой район" позволит оценить важность каждого района, выявить его идентичность и уровнять по степени комфорта с историческим центром Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе пленарной сессии "Инвестиции в развитие городской среды" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Очень важно осмыслить, что такое московский район и придать ему идентичность, комплексно посмотреть на его развитие, определить центры тяготения, основные трафики прохождения пешеходов и машин, создать новые центры занятия спортом, культурой. Сделать так, чтобы районная среда конкурировала с исторической средой центра Москвы и создавала для каждого москвича вокруг его дома комфортную и красивую среду", – сказал мэр Москвы.

Собянин подчеркнул, что масштабы одного московского района сопоставимы с масштабами среднего российского города, в котором живет 100-200 тысяч человек. По его словам, руководство столицы считало, что районы интегрированы в городскую инфраструктуру, и у них нет особой идентичности. Однако это не так: житель того или иного района прежде всего чувствует себя жителем именно этого района и соотносит себя с ним, отметил мэр.

Москва по итогам 2018 года признана лидером Национального рейтинга инвестиционного климата, который презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее сообщалось, что более 300 жителей ЦАО и САО приняли участие в форсайт-сессиях по перспективному развитию программы "Мой район". За два дня проведения стратегических сессий в них приняли участие более 300 представителей этих округов. Основной задачей форсайт-сессии является сбор предложений с целью перспективного развития программы "Мой район", использования и внедрения лучших практик.

В столице появится новый сквер. Он будет располагаться между Мансуровским и Еропкинским переулками. Также облагородят территорию по соседству (у Московского государственного лингвистического университета) и Остоженку.

Парки в Капотне и Люблине благоустроят ко Дню города. Они входят в программу реконструкции "Мой район". Всего в порядок приведут 60 зеленых территорий. В зоны отдыха превратятся и заброшенные участки в Москве.

