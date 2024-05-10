Игровой автомат упал на 2-летнего ребенка в ТЦ на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В торговом центре на улице Кировоградской на ребенка 2022 года рождения упал игровой аппарат, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Уточняется, что мальчика доставили в одну из детских городских больниц для оказания медицинской помощи.

Также в ведомстве добавили, что Чертановская межрайонная прокуратура проводит процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Мытищах погибла семилетняя девочка из-за упавшего на нее бетонного забора. Инцидент произошел днем 31 марта недалеко от жилого дома. По информации следствия, от полученных травм ребенок скончался на месте. СК возбудил уголовное дело в связи с гибелью ребенка по неосторожности и халатности.