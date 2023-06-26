Подростка под Красноярском насмерть придавило бетонной плитой

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

В Красноярском крае на 14-летнего подростка упала бетонная конструкция заброшенного здания, в результате чего молодой человек скончался. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры региона.

"Двое 14-летних подростков находились в заброшенном здании в селе Сушиновка по улице Обручева в Уярском районе. В какой-то момент один из парней прыгнул с бетонной плиты, что вызвало обрушение на него конструкции. С многочисленными травмами головы, тела и внутренних органов он был доставлен в больницу, где на следующий день скончался", – говорится в уведомлении.

По предварительным данным, молодой человек занимался любительским паркуром – прыжками через препятствия.

Как отметили в прокуратуре, заброшенный объект находится на балансе Сушиновского сельсовета и более 10 лет не эксплуатируется. Семья погибшего на учете не состоит и имеет положительную характеристику.

Ранее сообщалось, что в Приморье обнаружили тело третьего из пропавших на реке детей.

До этого поступила информация, что двое мальчиков 8 и 9 лет и 12-летняя девочка отправились днем 24 июня на реку Арсеньевка, однако затем домой не вернулись.

Позже выяснилось, что один из детей начал тонуть и позвал на помощь товарищей, они кинулись на помощь, но были снесены течением.

Спустя некоторое время одного из детей нашли погибшим. Еще через несколько часов спасатели обнаружили тело второго утонувшего ребенка.