Спасатели нашли в тайге пропавшую уроженку Бурятии

Фото: ТАСС/Андрей Огородник

Спасатели нашли в тайге 29-летнюю жительницу Бурятии, которая потерялась 1 июня в Тункинском районе республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС).

"Девушка пропала 1 июня при сборе дикоросов в лесном массиве. Сегодня в 17:15 по местному времени (12:15 по московскому времени. – Прим. ред.) в 15 километрах от местности Дарки она найдена спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы живой", – сказали представители ведомства.

Отмечается, что девушка была найдена в удовлетворительном состоянии и передана бригаде скорой помощи. Во время ее поисков спасатели обследовали более 130 квадратных километров леса.

Тетя женщины рассказала, что последний раз ее видели 29 мая. Она отправилась в лес для сбора кедровых шишек. Об этом сообщает телеканал "360".

"Ее позвали заработать денег на сборе шишки", – объяснила родственница.

Во время подработки женщина в какой-то момент потерялась. В течение нескольких недель ей приходилось питаться черемшой и ягодами. В какой-то момент пропавшей самой удалось выйти к спасательной группе.

Руководитель ассоциации волонтерских организаций "Поиск пропавших детей", член общественного совета при МВД РФ Дмитрий Второв подчеркнул, что если человек намеревается отправиться в лес, то он должен взять с собой заряженный телефон и надеть яркую одежду со светоотражающими элементами.

По его словам, многие люди часто надевают перед походом в лес камуфляжную одежду, что может привести к серьезным последствиям. Он привел в пример случай, когда человеку может стать плохо и он потеряет сознание, упав в траву, листья. Спасатели могут его не найти, даже если человек будет находиться очень близко.

"Хорошо, если эта одежда будет содержать еще и светоотражающие элементы. Если так случится, что поиски будут проходить ночью, то в свете фонарей, лучей прожекторов можно будет вас обнаружить", – передает слова Второва RT.

Он также порекомендовал запастись водой, по возможности взять с собой шоколад, компас и свисток.

"Хорошо бы научиться пользоваться компасом, хотя бы точно идти за стрелкой. Почему человек заблудился в лесу? Это всегда одна и та же причина: мы не можем выдержать свое направление движения. Если вы будете двигаться всего лишь по направлению одной стрелки, то вы обязательно куда-то выйдете, на какой-то линейный ориентир", – объяснил он.

Людям с хроническими заболеваниями и пожилым стоит взять с собой необходимые лекарства, сказал Второв.

Помимо этого, у граждан всегда должны быть под рукой спички или зажигалка, с помощью которых разводится костер. Дым от него позволит привлечь внимание.

"Надо всегда следить за распространением пламени, подбрасывать в него листву, траву, которая дает дым. Лучше всего выйти на более-менее открытое пространство, прогалину, поле, где вас заметят", – подчеркнул Второв.

Если человек сразу понял, что не способен найти дорогу обратно, то при первой возможности необходимо позвонить по телефону 112, резюмировал эксперт.

Ранее спасатели смогли найти московских туристов, которые пропали в горах Карачаево-Черкесии. Отмечалось, что группа туристов была найдена в полном составе.

В связи с произошедшим следователи и криминалисты проводят проверку по выяснению обстоятельств случившегося.



Туристов из Москвы спасли в горах Карачаево-Черкесии