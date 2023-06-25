СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения троих детей на реке в Приморье

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Трое детей пропали на реке в Приморье, когда один из них начал тонуть, а остальные предпринимали попытки его спасти, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СУСК РФ.

Их ищут полицейские, волонтеры и спасатели. Трех из них до настоящего времени не нашли.

Один из детей начал тонуть и звать на помощь товарищей, последние попытались спасти мальчика, но были унесены течением. Зацепившись за корягу, один ребенок вылез на берег, позвонил матери и рассказал о произошедшем, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что полицейские и волонтеры разыскивают троих детей, пропавших в Яковлевском районе Приморского края. Двое мальчиков 8 и 9 лет и 12-летняя девочка отправились днем 24 июня на реку Арсеньевка, однако затем домой не вернулись. Местная полиция организовала поисково-спасательные мероприятия.

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