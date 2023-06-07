СК возбудил уголовное дело после пропажи граждан КНДР во Владивостоке

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи возбудили уголовное дело после пропажи двух граждан КНДР – женщины и подростка – во Владивостоке. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале СК России.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Приморскому краю Владимиру Фомину доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.

В ведомстве также уточнили, что ход расследования был поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Ранее появилась информация о том, что во Владивостоке пропали женщина и подросток, которые 4 июня уехали из северокорейского консульства. Предполагалось, что это граждане КНДР.

Позже СМИ со ссылкой на источники сообщили, что речь идет о жене и сыне генерального консула КНДР во Владивостоке. Также утверждалось, что они не пропадали и с ними все в порядке.