Москва 24: представители "ЛизыАлерт" расскажут, как искать пропавших детей

Фото: Агентство "Москва"/Артем Новосильцев

В четверг, 25 мая, в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Как ищут пропавших детей?".

Для многих стран 25 мая – это Международный день пропавших детей. Помогают ли новые технологии родителям не терять из поля зрения детей? Как объяснить ребенку, что делать, если потерялся? Часто ли пропажи связаны с преступлениями? Как работают поисковые отряды? Об этом и многом другом расскажут:



координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Александр Щукин;

инструктор школы "ЛизаАлерт" Нина Маньковская.

Смотрите прямую трансляцию 25 мая в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.