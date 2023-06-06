В СМИ опровергли пропажу родственников генконсула КНДР во Владивостоке

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Жена и сын генерального консула КНДР во Владивостоке не пропадали, они в порядке, передает ТАСС со ссылкой на источник.

"У жены и сына генконсула КНДР во Владивостоке все в порядке, они не пропадали. У СМИ неправильная информация", – говорится в сообщении.

О том, что во Владивостоке пропали женщина и подросток, пресса выяснила во вторник, 6 июня. Уточнялось, что 4 июня они покинули северокорейское консульство.

По предварительным данным, речь шла о гражданах КНДР, их зовут Ким Кум Сун и Пак Квон Чжу. Инцидент взяли на контроль правоохранительные органы.