10:15Происшествия
Во Владивостоке, предположительно, пропали двое граждан КНДР
Фото: depositphotos/irinabal18
Во Владивостоке пропали женщина и подросток, которые 4 июня уехали из северокорейского консульства. Предполагается, что это граждане КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на поисковую организацию "ПримПоиск".
"Пропали люди! Ким Кум Сун, 43 года, и Пак Квон Чжу, 15 лет", – сказано в сообщении.
Отмечается, что ситуацией занялись правоохранительные органы.
Ранее тело воспитательницы детского сада, которую считали пропавшей без вести, нашли с множественными ранами в Санкт-Петербурге. 78.ru. Отмечается, что тело было найдено на 12-м этаже жилого дома в Колпине.
До этого мужчина пропал, выпав из лодки во время рафтинга в Республике Алтай. Тургруппа, с которой он был, не зарегистрировалась в МЧС перед сплавом. Вовремя сообщить о случившемся другие участники экспедиции не смогли, так как находились в труднодоступной местности, где отсутствовали тропы и мобильная связь.
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