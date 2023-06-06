Во Владивостоке, предположительно, пропали двое граждан КНДР

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Во Владивостоке пропали женщина и подросток, которые 4 июня уехали из северокорейского консульства. Предполагается, что это граждане КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на поисковую организацию "ПримПоиск".



"Пропали люди! Ким Кум Сун, 43 года, и Пак Квон Чжу, 15 лет", – сказано в сообщении.

Отмечается, что ситуацией занялись правоохранительные органы.

Ранее тело воспитательницы детского сада, которую считали пропавшей без вести, нашли с множественными ранами в Санкт-Петербурге. 78.ru. Отмечается, что тело было найдено на 12-м этаже жилого дома в Колпине.

До этого мужчина пропал, выпав из лодки во время рафтинга в Республике Алтай. Тургруппа, с которой он был, не зарегистрировалась в МЧС перед сплавом. Вовремя сообщить о случившемся другие участники экспедиции не смогли, так как находились в труднодоступной местности, где отсутствовали тропы и мобильная связь.