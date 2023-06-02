Тело без вести пропавшей воспитательницы детсада нашли в Санкт-Петербурге

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Тело воспитательницы детского сада, которую считали пропавшей без вести, нашли с множественными ранами в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал 78.ru.

Отмечается, что тело было найдено на 12-м этаже жилого дома в Колпине.

Согласно предварительным данным, ей было около 46 лет. Помимо этого, сотрудники полиции якобы нашли рядом с телом женщины полимерную колбу, сумку, шприц, два ножа и чек, согласно которому женщина приобрела их, а также следы обуви.

По данным издания, воспитатель перенесла COVID-19 и страдала от постковидного расстройства психики.

Женщина была уволена из детского сада после того, как переболела коронавирусом, она тяжело перенесла заболевание, отметили в публикации. Полиции удалось установить, что найденные рядом с телом погибшей вещи были ее.

В середине апреля на козырьке подъезда в Подмосковной Балашихе было найдено тело женщины. По словам жительницы дома, это произошло около 05:00. Она услышала звук падения и выглянула из окна, подумав, что причиной услышанного стал выброшенный шкаф или громоздкий предмет.

Следователи установили, что вместе с погибшей жила ее трехлетняя дочь, после произошедшего она считалась исчезнувшей, ее разыскивали.

При этом, по словам мужчины, который принимал участие в поисках девочки, кадров с камер видео наблюдения того, как ребенок выходил из подъезда, найти не удалось.

Позже полиции удалось обнаружить тело ребенка в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда дома, из окна которого выпала ее мать. Обнаруженные на теле девочки травмы соответствовали полученным при падении с высоты, отметили следователи.



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