Уголовное дело возбуждено после пропажи ребенка, мать которого погибла в Балашихе

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Балашихе возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка, сообщается в телеграм-канале следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

По данным ведомства, 18 апреля на козырьке подъезда многоэтажного дома обнаружили тело женщины 1984 года рождения.

В ходе проверки следователи установили, что 3-летняя дочь погибшей, проживающая вместе с матерью, бесследно исчезла.

Сотрудники СК совместно с криминалистами осмотрели квартиру женщины, прилегающую территории к дому, канализационные коллекторы, побережья реки Пехорки. Также они допросили соседей и родственников.

Граждан просят сообщить имеющуюся информацию о возможном местонахождении девочки по телефонам 8 (963) 728-95-43; 123 и 8 (800) 707-79-78.

В свою очередь, прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство малолетнего".

По предварительным данным ведомства, девочка 2019 года рождения исчезла 18 апреля не позднее 06:40 минут.

В феврале в Новокузнецке обнаружили завернутое в полиэтиленовый пакет тело младенца в мусорном контейнере. Тело девочки в пакете среди мусора нашел пенсионер. Он позвонил в полицию и сообщил о случившемся.

Правоохранительные органы не обнаружили на теле ребенка следов насилия. Они уточнили, что ребенок был с пуповиной. Мать малышки задержали. У нее есть еще трое детей. Возбуждено уголовное дело по статье 106 Уголовного кодекса РФ об убийстве новорожденного.