Трактор переехал младенца во время сбора винограда во Франции – СМИ

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Фото: AP Photo/Thibault Camus
Трактор переехал новорожденного малыша во время сбора винограда на северо-востоке Франции. Об этом сообщает издание Est Eclair.
Уточняется, что инцидент произошел в одном из виноградников в департамента Марна. Колыбель с младенцем лежала в тени тракторного колеса.
Как рассказала местный прокурор Омбелин Маюзье, сначала водителя трактора задержали, но позднее отпустили без предъявления обвинений, поскольку сейчас ведомство склоняется к версии, что инцидент является несчастным случаем.
"[Водитель] не видел ни корзины, ни младенца в непосредственной близости от трактора. Нужно время на выяснение всех обстоятельств, учитывая абсолютно драматический характер всех фактов", – говорится в публикации.
Возбуждено уголовное дело о непредумышленном убийстве. Следствию предстоит установить, почему ребенок оказался на месте сельскохозяйственных работ.
Ранее сообщалось, что трехмесячный ребенок скончался после кормления коровьим молоком. Трагедия произошла в Санкт-Петербурге. Мать новорожденного рассказывала, что покормила его из бутылочки, после чего легла рядом спать. Проснувшись, она обнаружила, что сын без сознания.
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