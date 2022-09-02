Трактор переехал младенца во время сбора винограда во Франции – СМИ

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Трактор переехал новорожденного малыша во время сбора винограда на северо-востоке Франции. Об этом сообщает издание Est Eclair.

Уточняется, что инцидент произошел в одном из виноградников в департамента Марна. Колыбель с младенцем лежала в тени тракторного колеса.

Как рассказала местный прокурор Омбелин Маюзье, сначала водителя трактора задержали, но позднее отпустили без предъявления обвинений, поскольку сейчас ведомство склоняется к версии, что инцидент является несчастным случаем.

"[Водитель] не видел ни корзины, ни младенца в непосредственной близости от трактора. Нужно время на выяснение всех обстоятельств, учитывая абсолютно драматический характер всех фактов", – говорится в публикации.

Возбуждено уголовное дело о непредумышленном убийстве. Следствию предстоит установить, почему ребенок оказался на месте сельскохозяйственных работ.

Ранее сообщалось, что трехмесячный ребенок скончался после кормления коровьим молоком. Трагедия произошла в Санкт-Петербурге. Мать новорожденного рассказывала, что покормила его из бутылочки, после чего легла рядом спать. Проснувшись, она обнаружила, что сын без сознания.