В результате наезда "Газели" в ТиНАО погиб младенец

Фото: телеграм-канал “ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ”

В ТиНАО в результате ДТП на территории деревни Николо-Хованское погиб девятимесечный ребенок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"На территории деревни Николо-Хованское поселения Сосенское водитель автомобиля "Газель" совершил наезд на маму и двух детей. Одному из мальчиков 4 года, а другому – 9 месяцев. Грудничок, находившийся в коляске, скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Известно, что у женщины и старшего сына незначительные травмы. Согласно предварительной информации, мама с детьми шла по проезжей части, в попутном направлении движению транспорта.

Ранее электричка, следовавшая из Петушков, переехала двух мужчин в районе станции Серп и Молот в Москве. В результате одного из пострадавших госпитализировали, второй скончался.