Электричка сбила двух человек в районе станции Электрозаводская в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Два человека оказались сбиты электричкой в Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы управления полиции на транспорте по ЦФО.

По имеющимся данным, поезд следовал по маршруту Черусти – Москва. В районе станции Электрозаводская Рязанского направления МЖД под колесами электрички оказались мужчина 1992 года рождения и женщина.

"Мужчина госпитализирован, женщина травмирована смертельно", – рассказали в пресс-службе.

В данный момент на месте происшествия работают полицейские.

Ранее электричка, следовавшая из Петушков, переехала двух мужчин в районе станции Серп и Молот в Москве. В результате одного из пострадавших госпитализировали, второй скончался.