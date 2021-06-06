Зацепер погиб на Ярославском направлении МЖД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московское межрегиональное управления на транспорте СК РФ начало проверку по факту гибели мужчины на Ярославском направлении МЖД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По предварительным данным, сегодня в утреннее время на крыше электропоезда сообщением "Монино – Москва" обнаружено тело мужчины 1998 года рождения, увлекавшегося так называемым "зацепингом", с признаками электротравмы", – говорится в сообщении.

На данный момент выясняются все обстоятельства и причины случившегося, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее двух зацеперов задержали на несколько суток за поездку на крыше поезда метро. Инцидент произошел на Филевской линии метро. Молодые люди решили снять ролик для социальных сетей. Одному из них 20 лет, другому – 23 года.

